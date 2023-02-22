Белорусские пограничники жалуются на “угрожающие” жесты со стороны украинских военных

Февраль, 22 в 17:38

В Пограничном комитете Беларуси снова жалуются на “угрожающие и непристойные жесты” со стороны украинских военных в адрес белорусских пограничников.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы белорусского комитета в Telegram.

Кроме “угрожающих и непристойных жестов” белорусский пограничный комитет назвал действия украинских военных “провокационными”.

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Также в комитете сетуют на то, что продолжается “демонстративное минирование смежной с Беларусью территории”.

В Беларуси уже не в первый раз жалуются на “оскорбительные жесты” со стороны украинских военных. В начале января они опубликовали кадры, на которых украинский пограничник сначала машет рукой, а затем проводит пальцем по горлу.

На днях в ГУР отмечалось, что у российских оккупационных войск нет достаточно сил и средств для повторного вторжения в Украину с территории Беларуси в ближайшие две-три недели.

По словам представителя разведки Андрея Черняка, военная разведка Украины круглосуточно мониторит ситуацию с войсками РФ на территории Беларуси, а также попытки Кремля полностью втянуть белорусов в полномасштабную войну против Украины.