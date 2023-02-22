Мы имеем право не быть убитыми в собственном доме: Зеленская в ООН призвала создать трибунал

Февраль, 22 в 21:20

Победа Украины будет означать победу прав человека. Об этом заявила первая леди Украины Елена Зеленская в своем видеообращении к специальной сессии ООН по нарушениям прав человека в результате агрессии РФ против Украины.

Она также повторила призыв к созданию специального трибунала по преступлениям России.

— Победа Украины будет означать победу прав человека над беззаконием, пытками и разрушениями. Поэтому справедливость для Украины – это справедливость для всего мира. Независимо от страны или национальности мы имеем право не быть убитыми в собственном доме. Однако уже год украинцев убивают на виду у всего мира. Украинцев убивают в их городах, селах, квартирах, больницах, театрах, – сказала Зеленская в обращении.

Первая леди показала снимки нескольких украинских городов, ставших свидетелями самых яростных боев и больших жертв среди гражданского населения. Она также призвала ООН к созданию специального трибунала по преступлению агрессии России.

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Говоря о Бахмуте на Донетчине, Зеленская отметила, что до начала вторжения в городе проживало около 80 тыс. человек, а сейчас осталось около 5 тыс. — среди них около 150 детей.

Le Monde — Guerre en Ukraine, en direct : « J’appelle les Nations unies à établir un tribunal spécial pour les crimes d’agression russes », déclare Olena Zelenska à l’ONU https://t.co/4pklxyt29r pic.twitter.com/TEkFFEqxk4 — Afropages (@Afropages) February 22, 2023

Она рассказала, что люди в Бахмуте каждый день под обстрелом ездят за гуманитарной помощью и водой. И каждый день погибают.

— В любом городе Украины, Лондоне, Берлине или Нью-Йорке мы имеем право жить свободно, не быть убитыми или замученными. Право не быть разорванным в клочья российской ракетой. Каждый из нас имеет это право, – сказала первая леди, добавив, что эти права жителей Бахмута и других городов Украины нарушает Россия.

Зеленская также вспомнила о Днепре, когда российская ракета попала в жилой дом, убив десятки человек.

Она обсудила Мариуполь, где россияне разрушили драмтеатр после того, как ударили по нему, когда внутри были сотни людей. Вспомнила ракетный удар по железнодорожной станции в Краматорске и показала фотографии могил в Изюме, Буче и Ирпене.