Польша и страны Балтии предлагают упростить введение санкций против родственников олигархов РФ — Politico

Февраль, 22 в 10:28

Страны Балтии и Польша хотят упростить введение санкций против членов семей и окружения российских олигархов, однако сталкиваются с сопротивлением со стороны Венгрии. Об этом заявили несколько дипломатов ЕС в интервью Politico.

Сейчас ЕС может заморозить активы и наложить визовые запреты на “ведущих бизнесменов, работающих в России”, а Литва, Латвия, Эстония и Польша предлагают расширить эти ограничения на “их ближайших родственников или других физических лиц, которые получают выгоду от них”.

По состоянию на сегодня в перечне европейских санкций находятся более 1 400 человек из-за развязывания РФ полномасштабной войны против Украины, многие из которых — российские олигархи. Ожидается, что еще 96 человек могут быть добавлены в следующий пакет санкций ЕС, пишет издание со ссылкой на проекты соответствующих документов.

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По мнению авторов инициативы, включение членов семей олигархов и других связанных с ними лиц позволило бы наложить санкции на тысячи людей без необходимости доказывать, что они непосредственно причастны к войне в Украине или действуют в экономических интересах РФ.

— Это могло бы, например, касаться бывшей жены президента России Людмилы Очеретной, чьи дочери попали под санкции, но не она сама, и других членов семей и окружения олигархов, — отмечает издание.

Один из дипломатов сказал, что несмотря на сопротивление со стороны Венгрии, эксперты по правовым вопросам работают над этим вопросом.

Вероятно, этот вопрос станет предметом очередных дебатов во время встречи послов ЕС в среду, где будут обсуждать не только новый пакет санкций против России, но и так называемый перенос более 1 400 имен, которые уже находятся в списке, чтобы сохранить их под санкциями.

По действующим правилам, списки пересматриваются каждые шесть месяцев. И сейчас Венгрия использует это как рычаг влияния, настаивая на том, чтобы четыре конкретных лица были исключены из санкционного списка ЕС, прежде чем она согласится на продление санкций.

Поэтому евродипломаты опасаются, что в случае, если Венгрия откажется идти на компромисс, все 1 400 человек будут исключены из списка.

15 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила проект десятого пакета санкций ЕС против России, в котором предусмотрены торговые ограничения на сумму €11 млрд.