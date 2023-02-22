Сталин, по-видимому, улыбался в могиле: президент Эстонии об обращении Путина

Февраль, 22 в 14:19

Выступление российского диктатора Владимира Путина 21 февраля перед федеральным собранием дало понять, что цели Москвы – неизменны.

Об этом написал президент Эстонии Алар Карис на своей странице в социальной сети Twitter.

– Если кто-то думал, что Россия в ближайшее время будет в мире заинтересована, подумайте еще раз, – написал Карис.

Он добавил, что выступление Путина дало ясно понять, что цели Москвы неизменны, они готовы к длительному противостоянию с Западом и не потерпят внутреннего инакомыслия.

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– Сталин, вероятно, улыбался в могиле, – добавил эстонский президент.

21 февраля диктатор Владимир Путин провозгласил речь перед федеральным собранием. В ней наместник Кремля традиционно изображал Россию жертвой и обвинял Запад в войне в Украине.

Он перечислил длинный список исторических обид, после чего объявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) со США.

Путин также пригрозил возобновить ядерные испытания, если США сделают то же самое.

Источник: Алар Карис