Важно сохранять контакт: Шольц продолжит звонить Путину

Февраль, 22 в 16:52

В правительстве Германии не видят желания президента РФ Владимира Путина останавливать войну против Украины, однако “важно оставаться в контакте”, поэтому канцлер Олаф Шольц продолжит звонить в Кремль.

Об этом заявил на брифинге спикер федерального правительства Штеффен Гебештрайт.

— Канцлер и правительство в этом убеждены. Мы не видим желания Путина остановить войну, но правильно будет время от времени звонить в Москву, — объяснил он.

По его словам, это стоит делать, несмотря на отсутствие результатов разговоров и разность позиций относительно войны.

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Во вчерашней речи Путина Гебештрайт не увидел ничего нового, отметив, что диктатор говорил об этом все месяцы войны.

Во время Мюнхенской конференции по безопасности канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что надо быть готовыми к длительной войне в Украине, заверив, что ее поддержка со стороны союзников от этого не ослабнет.

По его мнению, единство украинских союзников удивило Путина.