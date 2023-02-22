Большая ошибка: Байден о приостановке участия РФ в договоре о ядерном оружии

Февраль, 22 в 17:55

В среду, 22 февраля президент США Джо Байден по прибытии в президентский дворец в Варшаве на саммит Бухарестской девятки заявил, что Владимир Путин совершил ошибку, приостановив участие РФ в договоре по контролю над ядерными вооружениями.

Об этом сообщает агентство Ap news.

– Большая ошибка, – коротко сказал Байден.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что РФ прекращает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

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