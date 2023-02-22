Большая ошибка: Байден о приостановке участия РФ в договоре о ядерном оружии
В среду, 22 февраля президент США Джо Байден по прибытии в президентский дворец в Варшаве на саммит Бухарестской девятки заявил, что Владимир Путин совершил ошибку, приостановив участие РФ в договоре по контролю над ядерными вооружениями.
Об этом сообщает агентство Ap news.
– Большая ошибка, – коротко сказал Байден.
Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что РФ прекращает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
Российский диктатор назвал “театром абсурда” требование НАТО проводить инспекцию ядерных объектов РФ в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях.
Ранее мы рассказывали, что на этой неделе администрация президента США Джо Байдена введет новые санкции против 200 российских физических и юридических лиц.