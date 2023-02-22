Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Большая ошибка: Байден о приостановке участия РФ в договоре о ядерном оружии

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Большая ошибка: Байден о приостановке участия РФ в договоре о ядерном оружии
Фото: Getty Images

В среду, 22 февраля президент США Джо Байден по прибытии в президентский дворец в Варшаве на саммит Бухарестской девятки заявил, что Владимир Путин совершил ошибку, приостановив участие РФ в договоре по контролю над ядерными вооружениями.

Об этом сообщает агентство Ap news.

– Большая ошибка, – коротко сказал Байден.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что РФ прекращает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Сейчас смотрят

Российский диктатор назвал “театром абсурда” требование НАТО проводить инспекцию ядерных объектов РФ в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях.

Ранее мы рассказывали, что на этой неделе администрация президента США Джо Байдена введет новые санкции против 200 российских физических и юридических лиц.

Читайте
Паники нет: в Москве возле стадиона Лужники перед выступлением Путина установили ПВО

Источник: AP News
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка