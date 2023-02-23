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Борис Джонсон подаст свою кандидатуру на пост генсека НАТО

Илья Нежигай, редактор ленты
Борис Джонсон
Фото: Офис президента

Бывший премьер-министр Великобритании, член британского парламента и большой друг Украины Борис Джонсон заявил, что будет выдвигаться на пост генсека НАТО.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

Ведущие спросили Джонсона, когда он планирует подаваться на должность генерального секретаря НАТО.

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– В НАТО когда? А замечательная мысль, очень удачная. Я хочу сказать, что должен всем объявить, есть такой замысел, и пусть никто не забудет такого кандидата. Думаю, на этот раз мне повезет, заявил экс-премьер Британии.

Он не согласился с мнением бывшего главы правительства Италии Марио Драги, который считал, что следующим генсеком НАТО должен быть представитель от Европейского Союза.

Я с ним не согласен совсем, потому что есть и другие кандидаты за пределами Европейского Союза. Не обязательно это должен быть Евросоюз. Я себя рассматриваю как кандидата, ведь это очень хорошая и важная должность. Надо сказать, что у нас НАТО крепкое, как никогда. К нам присоединяется Швеция, Финляндия. И теперь мы видим совершенно ясно, что украинское членство это перспектива, сказал Джонсон.

Борис Джонсон отметил, что официально еще не подавал свою кандидатуру.

Кроме того, его спросили, какой он видит победу Украины, и как лишить Россию возможности в будущем угрожать миру.

Должна быть военная победа: твердая, уверенная, убедительная. Надо выгнать Путина со всех территорий, которые он захватил год назад, по крайней мере. Для того, чтобы это сделать, украинские Вооруженные силы нуждаются в помощи, нуждаются в дальнобойной артиллерии, ракетах, танках, также нуждаются в самолетах для поддержки с неба. И то, что происходило в прошлом году, когда мы давали Jawelin, Stinger, другое оружие. Затем поступало более мощное оружие. Надо раньше, а не позже. Украинцы победят хоть так, хоть так, ответил он.

Джонсон добавил, что сегодня Украина уже показала, что намерена возвращать свои земли, как уже были деоккупированы части Харьковской и Херсонской областей.

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Бывший глава правительства Британии добавил, что не видит аргументов против того, чтобы Украина присоединилась к НАТО.

Какие были аргументы? Ну, говорили, что если Украина присоединится к НАТО, то это будет провокация России. Путин уже это все сделал. Он зашел в Украину, которая не входила в НАТО. Он сюда ворвался, хотя каких-то перспектив Украины в НАТО даже не было. Это все глупости, абсурд. Я думаю, перспективное будущее Украины должно быть связано с западной коллективной безопасностью, говорит он.

Бывший премьер Британии, которая при его каденции вышла из Европейского Союза, говорит, что поддерживает стремление вступления Украины в ЕС.

Лично я считаю, что Украина должна присоединиться к НАТО. Это мое личное мнение. Мы должны способствовать тому, чтобы была ясность, сказал он.

Борис Джонсон уверен, что Запад должен предоставить Украине оружие как можно скорее, чтобы обезопасить нападение России на другие европейские страны.

Джонсон не согласился с тезисом ведущих, что сегодня идет третья мировая война, поскольку бьются только два государства, хотя Украина и защищает западные государства и ценности.

Британский экс-премьер говорит, что для восстановления Украины понадобится $750 млрд.

Огромная цена, но она возможна. И это будет инвестиция от всего мира в украинский народ, который заслуживает это всеми своими потугами. Только посмотрите на дроны, которые Украина сделала, это фантастическая страна. Как только вернется мир, Украина расцветет, сказал он.

При этом Борис Джонсон считает, что Запад не должно беспокоить будущее России.

Мы не должны думать о России или о Путине. Надо думать об Украине, пусть нас беспокоит она. Если Путина свергнут, или Россия распадется. Да пусть себе, я не знаю. Путинская политическая позиция вроде стабильна относительно, но это не моя проблема. Лучшее будущее для России это чтобы Украина победила, считает бывший премьер.

В конце интервью он добавил, что какую бы должность не занимал, он продолжит поддержку Украины и может приехать в ближайшем будущем в Киев.

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