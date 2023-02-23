Февраль, 23 в 20:10

Бывший премьер-министр Великобритании, член британского парламента и большой друг Украины Борис Джонсон заявил, что будет выдвигаться на пост генсека НАТО.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

Ведущие спросили Джонсона, когда он планирует подаваться на должность генерального секретаря НАТО.

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– В НАТО когда? А замечательная мысль, очень удачная. Я хочу сказать, что должен всем объявить, есть такой замысел, и пусть никто не забудет такого кандидата. Думаю, на этот раз мне повезет, – заявил экс-премьер Британии.

Он не согласился с мнением бывшего главы правительства Италии Марио Драги, который считал, что следующим генсеком НАТО должен быть представитель от Европейского Союза.

– Я с ним не согласен совсем, потому что есть и другие кандидаты за пределами Европейского Союза. Не обязательно это должен быть Евросоюз. Я себя рассматриваю как кандидата, ведь это очень хорошая и важная должность. Надо сказать, что у нас НАТО крепкое, как никогда. К нам присоединяется Швеция, Финляндия. И теперь мы видим совершенно ясно, что украинское членство это перспектива, – сказал Джонсон.

Борис Джонсон отметил, что официально еще не подавал свою кандидатуру.

Кроме того, его спросили, какой он видит победу Украины, и как лишить Россию возможности в будущем угрожать миру.

– Должна быть военная победа: твердая, уверенная, убедительная. Надо выгнать Путина со всех территорий, которые он захватил год назад, по крайней мере. Для того, чтобы это сделать, украинские Вооруженные силы нуждаются в помощи, нуждаются в дальнобойной артиллерии, ракетах, танках, также нуждаются в самолетах для поддержки с неба. И то, что происходило в прошлом году, когда мы давали Jawelin, Stinger, другое оружие. Затем поступало более мощное оружие. Надо раньше, а не позже. Украинцы победят – хоть так, хоть так, – ответил он.

Джонсон добавил, что сегодня Украина уже показала, что намерена возвращать свои земли, как уже были деоккупированы части Харьковской и Херсонской областей.

Бывший глава правительства Британии добавил, что не видит аргументов против того, чтобы Украина присоединилась к НАТО.

– Какие были аргументы? Ну, говорили, что если Украина присоединится к НАТО, то это будет провокация России. Путин уже это все сделал. Он зашел в Украину, которая не входила в НАТО. Он сюда ворвался, хотя каких-то перспектив Украины в НАТО даже не было. Это все глупости, абсурд. Я думаю, перспективное будущее Украины должно быть связано с западной коллективной безопасностью, – говорит он.

Бывший премьер Британии, которая при его каденции вышла из Европейского Союза, говорит, что поддерживает стремление вступления Украины в ЕС.

– Лично я считаю, что Украина должна присоединиться к НАТО. Это мое личное мнение. Мы должны способствовать тому, чтобы была ясность, – сказал он.

Борис Джонсон уверен, что Запад должен предоставить Украине оружие как можно скорее, чтобы обезопасить нападение России на другие европейские страны.

Джонсон не согласился с тезисом ведущих, что сегодня идет третья мировая война, поскольку бьются только два государства, хотя Украина и защищает западные государства и ценности.

Британский экс-премьер говорит, что для восстановления Украины понадобится $750 млрд.

– Огромная цена, но она возможна. И это будет инвестиция от всего мира в украинский народ, который заслуживает это всеми своими потугами. Только посмотрите на дроны, которые Украина сделала, это фантастическая страна. Как только вернется мир, Украина расцветет, – сказал он.

При этом Борис Джонсон считает, что Запад не должно беспокоить будущее России.

– Мы не должны думать о России или о Путине. Надо думать об Украине, пусть нас беспокоит она. Если Путина свергнут, или Россия распадется. Да пусть себе, я не знаю. Путинская политическая позиция вроде стабильна относительно, но это не моя проблема. Лучшее будущее для России – это чтобы Украина победила, – считает бывший премьер.

В конце интервью он добавил, что какую бы должность не занимал, он продолжит поддержку Украины и может приехать в ближайшем будущем в Киев.