Страны НАТО могут передать Украине истребители Миг-29

Февраль, 23 в 13:14

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что страны НАТО могут быть переданы Украине истребители для борьбы с российской агрессией.

Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

– Я думаю, что уже идут разговоры о том, что восточноевропейская страна будет поставлять МиГ-29, – сказал Уоллес.

При этом министр отметил, что война России против Украины “не конфликт НАТО”.

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Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна может передать Украине советские МиГ-29, если НАТО решит передавать истребители.

По словам Дуды, это удобно для Киева, потому что украинцы уже сегодня могут летать на МиГ, и у воздушных сил ВСУ есть подготовленные пилоты.

Как мы рассказывали ранее, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Великобритания может стать первой страной, которая предоставит Украине истребители западного производства.