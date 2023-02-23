Страны НАТО могут передать Украине истребители Миг-29
Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что страны НАТО могут быть переданы Украине истребители для борьбы с российской агрессией.
Об этом сообщает британский телеканал Sky News.
– Я думаю, что уже идут разговоры о том, что восточноевропейская страна будет поставлять МиГ-29, – сказал Уоллес.
При этом министр отметил, что война России против Украины “не конфликт НАТО”.
Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна может передать Украине советские МиГ-29, если НАТО решит передавать истребители.
По словам Дуды, это удобно для Киева, потому что украинцы уже сегодня могут летать на МиГ, и у воздушных сил ВСУ есть подготовленные пилоты.
Как мы рассказывали ранее, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Великобритания может стать первой страной, которая предоставит Украине истребители западного производства.