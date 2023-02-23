Послы ЕС вновь не смогли согласовать новые санкции против России – журналист

Февраль, 23 в 20:30

В четверг, 23 февраля, послам ЕС снова не удалось согласовать новые санкции против Российской Федерации.

Об этом на своей странице в Twitter написал редактор Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк.

– Послам ЕС сегодня также не удалось согласовать новый пакет санкций в отношении России. Заседание продолжится завтра в 10 утра, – говорится в сообщении.

Напомним, 22 февраля послы ЕС также не смогли договориться о санкциях против РФ.

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Между тем представитель ЕС Жозеп Боррель уверен, что на этой неделе Евросоюз примет десятый пакет санкций против России, который готовили к годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала, что в десятом пакете санкций ЕС против РФ предусмотрены торговые ограничения на сумму €11 млрд.