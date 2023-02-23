Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Послы ЕС вновь не смогли согласовать новые санкции против России – журналист

Анастасия Гевко, редактор ленты
Росія санкції
Фото: Dreamstime

В четверг, 23 февраля, послам ЕС снова не удалось согласовать новые санкции против Российской Федерации. 

Об этом на своей странице в Twitter написал редактор Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк. 

– Послам ЕС сегодня также не удалось согласовать новый пакет санкций в отношении России. Заседание продолжится завтра в 10 утра, – говорится в сообщении. 

Напомним, 22 февраля послы ЕС также не смогли договориться о санкциях против РФ. 

Сейчас смотрят

Между тем представитель ЕС Жозеп Боррель уверен, что на этой неделе Евросоюз примет десятый пакет санкций против России, который готовили к годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала, что в десятом пакете санкций ЕС против РФ предусмотрены торговые ограничения на сумму €11 млрд.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка