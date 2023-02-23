Февраль, 23 в 9:02

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что Украина станет членом НАТО.

Об этом глава британского правительства сказал во время встречи с украинскими журналистами.

– Я согласен с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, который сказал, что Украина станет членом НАТО, – подчеркнул Риши Сунак.

Но, убежден премьер-министр Великобритании, партнеры должны сконцентрироваться на том, что есть здесь и сейчас.

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Это означает, говорит Риши Сунак, что партнеры должны убедиться в наличии плана срочной и долгосрочной поддержки безопасности Украины.

Часть из этого плана – это тренировки украинских военных, которые уже продолжаются.

– В идеале для того, чтобы стать членом НАТО, в Украине должно быть больше соответствующего стандартам НАТО снаряжения, которое мы должны предоставить, и больше человеческих сил, которые будут использовать это снаряжение. Поэтому мы тренируем украинских пилотов по тактике НАТО, – объясняет премьер-министр Великобритании.

Это и есть часть мероприятий, над которыми партнеры могут работать прямо сейчас, для безопасности Украины в долгосрочной перспективе.

– В субботу я сказал своим партнерам и союзникам, что мы должны убедиться в том, что говорим о долгосрочных потребностях для защиты Украины. В частности, о противовоздушной обороне и других средствах, – сказал Риши Сунак.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 365-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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