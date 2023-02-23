Процитирую украинского пограничника: делегат из Латвии на заседании ОБСЕ послал делегацию из РФ

Февраль, 23 в 15:34

В Вене во время парламентской ассамблеи ОБСЕ делегат от Латвии Рихард Колс послал российскую делегацию вслед за российским военным кораблем, произнеся легендарную фразу украинского пограничника с острова Змеиный.

Соответствующее видео с заседания ассамблеи ОБСЕ опубликовал сам депутат у себя в Twitter.

Он отметил, что к позору, заключающемуся в присутствии российской делегации — санкционных военных преступников на ОБСЕ, он может лишь повторить то, что украинские пограничники красноречиво выразили почти год назад, обращаясь к конкретному российскому военному кораблю.

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— Мы сидим здесь, словно ничего не произошло. Я извиняюсь, но я использую этот момент, имею послание Российской Федерации, чьи делегаты сидят в этом зале. Я процитирую украинского пограничника: русский военный корабель, пошел на**й, — сказал делегат.

To the disgrace that is the presence of the #Russian delegation of sanctioned war criminals at the @oscepa, I can only repeat what #Ukrainian border guards so eloquently put nearly a year ago when addressing a particular Russian warship. #OSCEPA #OSCE pic.twitter.com/FQxEXSGvpN — Rihards Kols (@RihardsKols) February 23, 2023

Представители страны-агрессора в ответ заявили, что присутствуют на ассамблее “по праву и не являются слоном”. Также делегаты из РФ предложили несогласным покинуть зал.

Во время выступления российской делегации большинство депутатов покинули зал в знак солидарности с Украиной.

Недавно глава словацкого МИДа Растислав Качер обругал премьера Венгрии Виктора Орбана из-за поддержки агрессии России и президента РФ Владимира Путина.