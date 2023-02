Процитирую украинского пограничника: делегат из Латвии на заседании ОБСЕ послал делегацию из РФ

В Вене во время парламентской ассамблеи ОБСЕ делегат от Латвии Рихард Колс послал российскую делегацию вслед за российским военным кораблем, произнеся легендарную фразу украинского пограничника с острова Змеиный.

Соответствующее видео с заседания ассамблеи ОБСЕ опубликовал сам депутат у себя в Twitter.

Он отметил, что к позору, заключающемуся в присутствии российской делегации — санкционных военных преступников на ОБСЕ, он может лишь повторить то, что украинские пограничники красноречиво выразили почти год назад, обращаясь к конкретному российскому военному кораблю.

To the disgrace that is the presence of the #Russian delegation of sanctioned war criminals at the @oscepa, I can only repeat what #Ukrainian border guards so eloquently put nearly a year ago when addressing a particular Russian warship. #OSCEPA #OSCE pic.twitter.com/FQxEXSGvpN

— Rihards Kols (@RihardsKols) February 23, 2023