Процитирую украинского пограничника: делегат из Латвии на заседании ОБСЕ послал делегацию из РФ
В Вене во время парламентской ассамблеи ОБСЕ делегат от Латвии Рихард Колс послал российскую делегацию вслед за российским военным кораблем, произнеся легендарную фразу украинского пограничника с острова Змеиный.
Соответствующее видео с заседания ассамблеи ОБСЕ опубликовал сам депутат у себя в Twitter.
Он отметил, что к позору, заключающемуся в присутствии российской делегации — санкционных военных преступников на ОБСЕ, он может лишь повторить то, что украинские пограничники красноречиво выразили почти год назад, обращаясь к конкретному российскому военному кораблю.
— Мы сидим здесь, словно ничего не произошло. Я извиняюсь, но я использую этот момент, имею послание Российской Федерации, чьи делегаты сидят в этом зале. Я процитирую украинского пограничника: русский военный корабель, пошел на**й, — сказал делегат.
To the disgrace that is the presence of the #Russian delegation of sanctioned war criminals at the @oscepa, I can only repeat what #Ukrainian border guards so eloquently put nearly a year ago when addressing a particular Russian warship. #OSCEPA #OSCE pic.twitter.com/FQxEXSGvpN
— Rihards Kols (@RihardsKols) February 23, 2023
Представители страны-агрессора в ответ заявили, что присутствуют на ассамблее “по праву и не являются слоном”. Также делегаты из РФ предложили несогласным покинуть зал.
Во время выступления российской делегации большинство депутатов покинули зал в знак солидарности с Украиной.
Недавно глава словацкого МИДа Растислав Качер обругал премьера Венгрии Виктора Орбана из-за поддержки агрессии России и президента РФ Владимира Путина.