Швеция готовит новый пакет помощи и рассматривает возможность передать Украине часть своих танков Leopard

Февраль, 23 в 11:56

Швеция готовит новый пакет помощи для Украины и рассматривает возможность передать ВСУ часть из своих 120 боевых танков Leopard.

Об этом заявил министр обороны Швеции Пал Джонсон, сообщает издание Reuters.

– Мы открыты для этого и ведем тесный диалог по этому поводу, прежде всего, с Германией, – сказал Джонсон.

С начала полномасштабного вторжения Швеция доставила в Украину ряд пакетов военной и гуманитарной помощи.

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Как мы рассказывали ранее, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время официального визита в Киев заявил, что страна планирует передать Украине 51 самоходную артиллерийскую установку Archer на базе шасси Volvo A30D.

Она предназначена для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, дзотов, обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях.