Швеция готовит новый пакет помощи и рассматривает возможность передать Украине часть своих танков Leopard
Швеция готовит новый пакет помощи для Украины и рассматривает возможность передать ВСУ часть из своих 120 боевых танков Leopard.
Об этом заявил министр обороны Швеции Пал Джонсон, сообщает издание Reuters.
– Мы открыты для этого и ведем тесный диалог по этому поводу, прежде всего, с Германией, – сказал Джонсон.
С начала полномасштабного вторжения Швеция доставила в Украину ряд пакетов военной и гуманитарной помощи.
Как мы рассказывали ранее, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время официального визита в Киев заявил, что страна планирует передать Украине 51 самоходную артиллерийскую установку Archer на базе шасси Volvo A30D.
Она предназначена для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, дзотов, обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях.