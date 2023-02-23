Столтенберг: Есть признаки подготовки Китая к передаче оружия России

Февраль, 23 в 20:06

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, Альянс видит признаки того, что Китай готовится к передаче оружия России.

Об этом он заявил в интервью Reuters, опубликованном в четверг, 23 февраля.

– Мы не видели никаких поставок летальной помощи из Китая в Россию, но мы видели признаки того, что они рассматривают и, возможно, планируют это, – сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что США вместе с другими союзниками предостерегают Китай от таких действий, и призвал Пекин не поддерживать незаконную российскую войну.

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Он напомнил, что Китай является членом Совета Безопасности ООН, а также – что война РФ против Украины нарушает устав ООН.

– Основной принцип этой хартии – уважать целостность других наций и не вторгаться в другую страну с сотнями тысяч военнослужащих. Конечно, Китай не должен быть частью этого, – резюмировал он.

Напомним, Китай воздерживается от критики войны, развязанной Кремлем против Украины, и утверждает, что занимает “объективную и справедливую позицию”.