Февраль, 23 в 17:35

В Лондоне группа активистов раскрасила дорогу перед посольством Российской Федерации в сине-желтые цвета.

По задумке, это должно было создать огромный флаг Украины накануне годовщины полномасштабного вторжения России. Так активисты хотели напомнить РФ о независимости Украины как суверенной страны.

Чтобы реализовать свой замысел, группа активистов из Led By Donkeys остановила движение транспорта. Затем они разлили по дороге более 300 литров краски, используя тачки и щетки для создания флага площадью 500 кв. м.

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По словам активистов, эта краска высокого стандарта, нетоксична, без растворителей, экологична и быстро высыхает.

Solidarity with Ukraine

(Russian Embassy, London) pic.twitter.com/efRXKgDuqV — Led By Donkeys (@ByDonkeys) February 23, 2023

Полиция Лондона сообщила, что троих мужчин и одну женщину задержали по подозрению в причинении ущерба и препятствовании движению на шоссе. В посольстве РФ пока никак не отреагировали на акцию.

Утром 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину по всей длине общей границы и с территории Беларуси. По данным Генштаба ВСУ, за год РФ выпустила около 5 тыс. ракет по территории Украины.