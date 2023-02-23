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В Лондоне активисты нарисовали перед посольством РФ огромный прапор Украины

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
активісти у Лондоні пофарбували дорогу перед посольством рф

В Лондоне группа активистов раскрасила дорогу перед посольством Российской Федерации в сине-желтые цвета.

По задумке, это должно было создать огромный флаг Украины накануне годовщины полномасштабного вторжения России. Так активисты хотели напомнить РФ о независимости Украины как суверенной страны.

Чтобы реализовать свой замысел, группа активистов из Led By Donkeys остановила движение транспорта. Затем они разлили по дороге более 300 литров краски, используя тачки и щетки для создания флага площадью 500 кв. м.

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По словам активистов, эта краска высокого стандарта, нетоксична, без растворителей, экологична и быстро высыхает.

Полиция Лондона сообщила, что троих мужчин и одну женщину задержали по подозрению в причинении ущерба и препятствовании движению на шоссе. В посольстве РФ пока никак не отреагировали на акцию.

Утром 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину по всей длине общей границы и с территории Беларуси. По данным Генштаба ВСУ, за год РФ выпустила около 5 тыс. ракет по территории Украины.

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