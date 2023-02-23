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В США обсуждают вопросы передачи Украине истребителей пятого поколения — Нуланд

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Вікторія Нуланд
Фото: Getty Images

В США продолжаются обсуждения передачи Украины боевых самолетов четвертого и пятого поколений.

Об этом в интервью The Washington Post заявила заместитель главы Госдепа Виктория Нуланд.

Она отметила, что США должны быть уверены, что если бы не закончилась война, Украина достаточно сильна для того, чтобы защитить себя и не дать российскому диктатору Владимиру Путину совершить очередное вторжение.

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— Нам нужно думать о сильной интегрированной противовоздушной обороне для Украины, которая будет включать некоторые вещи, которые уже были предоставлены, но, возможно, и те, которые мы еще не предоставили, — сказала Нуланд.

Когда ее спросили о передаче Украине истребителей четвертого (F-14, F-15 и F-16) и пятого (F-22 и F-35) поколений, заместитель госсекретаря сказала, что такие разговоры имеют место.

— Знаете, мы продолжаем вести эти разговоры как внутри страны, рассматривая долгосрочную противовоздушную оборону, так и с Украиной, — отметила она.

По ее словам, несколько стран Европы заинтересованы в снабжении истребителей Украины и “это их выбор”, который Вашингтон может поддержать в рамках своего видения того, что Украине понадобится в долгосрочной перспективе.

Накануне конгрессмен-республиканец Майкл Маккол заявил, что в Вашингтоне склоняются к отправке Киеву ракет большей дальности ATACMS и истребителей F-16, о которых просят украинские власти.

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Скриншот: видео The Washington post

Источник: The Washington Post
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