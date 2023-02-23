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Война в Украине может продлиться еще год – Бен Уоллес

Анастасия Гевко, редактор ленты
Бен Воллес
Фото: Getty Images

Министр обороны Британии Бен Уоллес считает, что война в Украине может продлиться еще один год. Такое мнение он высказал в интервью LBC.

Так, у него спросили, сможем ли мы увидеть, что война продолжится еще на 12 месяцев.

– Я думаю, что да. Я думаю, что Россия продемонстрировала полное пренебрежение не только к жизни народа Украины, но и к своим собственным солдатам, – цитирует Уоллеса Sky News.

Он добавил, что более 188 тыс. российских солдат погибли или были ранены в результате “катастрофического просчета” Владимира Путина. 

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– Когда кто-то перешел черту и думает, что это нормально – поступать так с собственным народом, фактически превратив армию в мясорубку, я думаю, что он не остановится, – заявил Бен Уоллес.

Напомним, полномасштабное вторжение России в Украину началось почти год назад, 24 февраля 2022 года. Ожидается, что в день годовщины российские агрессоры могут осуществить ракетную атаку или пойти на другие провокации против украинцев.

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Источник: УНИАН
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