Война в Украине может продлиться еще год – Бен Уоллес
Министр обороны Британии Бен Уоллес считает, что война в Украине может продлиться еще один год. Такое мнение он высказал в интервью LBC.
Так, у него спросили, сможем ли мы увидеть, что война продолжится еще на 12 месяцев.
– Я думаю, что да. Я думаю, что Россия продемонстрировала полное пренебрежение не только к жизни народа Украины, но и к своим собственным солдатам, – цитирует Уоллеса Sky News.
Он добавил, что более 188 тыс. российских солдат погибли или были ранены в результате “катастрофического просчета” Владимира Путина.
– Когда кто-то перешел черту и думает, что это нормально – поступать так с собственным народом, фактически превратив армию в мясорубку, я думаю, что он не остановится, – заявил Бен Уоллес.
Напомним, полномасштабное вторжение России в Украину началось почти год назад, 24 февраля 2022 года. Ожидается, что в день годовщины российские агрессоры могут осуществить ракетную атаку или пойти на другие провокации против украинцев.