Байден: Повторю, как и год назад – Россия никогда не победит Украину

Февраль, 24 в 15:25

В годовщину российского полномасштабного вторжения президент США Джо Байден повторил то, что он сказал 24 февраля 2022 года, – Украина никогда не станет победой России.

Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

– Диктатор, который стремится восстановить империю, никогда не уничтожит любовь народа к свободе. Жестокость никогда не сломит волю свободных. И Украина никогда не будет победой России. Никогда! – подчеркнул Байден.

I’ll repeat today what I said one year ago as Russia invaded Ukraine. Сейчас смотрят A dictator bent on rebuilding an empire will never erase the people’s love of liberty. Brutality will never grind down the will of the free. And Ukraine will never be a victory for Russia. Never. — President Biden (@POTUS) February 24, 2023

Очень символично 24 февраля Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на сумму $2 млрд.

В нем предусмотрены поставки беспилотников, оборудования для борьбы с БПЛА и радиоэлектронной борьбы.

Новый пакет помощи содержит также боеприпасы к артсистемам для обеспечения высокоточного огня.