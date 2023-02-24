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Байден: Повторю, как и год назад – Россия никогда не победит Украину

Валентина Летяк, редактор ленты
Байден у Києві
Фото: Офис президента

В годовщину российского полномасштабного вторжения президент США Джо Байден повторил то, что он сказал 24 февраля 2022 года, – Украина никогда не станет победой России.

Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

– Диктатор, который стремится восстановить империю, никогда не уничтожит любовь народа к свободе. Жестокость никогда не сломит волю свободных. И Украина никогда не будет победой России. Никогда! – подчеркнул Байден.

Очень символично 24 февраля Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на сумму $2 млрд.

В нем предусмотрены поставки беспилотников, оборудования для борьбы с БПЛА и радиоэлектронной борьбы.

Новый пакет помощи содержит также боеприпасы к артсистемам для обеспечения высокоточного огня.

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