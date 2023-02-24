Февраль, 24 в 13:03

Канцлер Германии Олаф Шольц в годовщину полномасштабной войны заверил Украину в дальнейшей поддержке и подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин уже потерпел поражение.

В видеообращении Шольц отметил, что мир после 24 февраля 2022 года уже никогда не будет таким, как раньше.

Канцлер ФРГ добавил, что мир сейчас переживает “перелом эпох”. Он заверил, что официальный Берлин будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

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– Россия ведет беспощадную захватническую войну в Украине. Украина оплакивает тысячи невинных погибших – женщин, мужчин, детей. Что действительно поражает нас всех – это решительность и мужество украинцев, с которыми они отстаивают свою свободу. Германия поддерживает их в этом и будет поддерживать так мощно и так долго, как это потребуется, — отметил Шольц.

Он добавил, что, анализируя события прошлого года, становится очевидно, что глава Кремля “потерпел поражение”.

– Путин сделал ставку на раскол, но получил противоположный результат: Украина объединена как никогда раньше, Европейский Союз – сплочен, – заявил Шольц.

Росія вже рік веде нещадну загарбницьку війну в #Україні. ???????? непохитно стоїть на боці ???????? – сьогодні та у майбутньому. Чим раніше Путін визнає, що його імперіалістична мета не буде досягнута, тим більше шансів на закінчення війни. #КоротковідКанцлера pic.twitter.com/DK78DEGnjF — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 24, 2023

Канцлер Германии подчеркнул, что война продолжается не из-за поставок оружия Западом, а из-за нежелания кремлевского диктатора прекращать агрессию.

– Германия твердо стоит на стороне Украины – сегодня и в будущем. Ведь не поставки нами оружия продлевают войну. Напротив: чем раньше президент РФ признает, что его империалистическая цель не будет достигнута, тем больше шансов на скорейшее окончание войны. Все в руках Путина. Он может закончить эту войну, – объяснил Шольц.

Он напомнил, что Германия приняла более миллиона украинских беженцев.

Помощь Берлина для Украины превысила €14 млрд. Речь идет о финансовой поддержке, гуманитарной помощи и поставках оружия.

По словам Шольца, в помощи нашему государству Германия придерживается ключевого принципа: координирует все свои действия с партнерами и союзниками. В то же время Берлин будет делать все для того, чтобы не было “столкновения между РФ и НАТО”.

Как известно, во время Мюнхенской конференции по безопасности Олаф Шольц призвал союзников, которые могут поставить боевые танки Украине, сделать это уже сейчас.