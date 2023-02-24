Февраль, 24 в 14:07

Великобритания не будет отправлять истребители Украине в “краткосрочной перспективе”. Однако Лондон готов предоставить боевые самолеты европейским союзникам, чтобы они, в свою очередь, могли отправить в Украину истребители советского образца.

Об этом заявил министр обороны страны Бен Уоллес в интервью западным СМИ.

Так, в эфире телеканала Sky News он объяснил, что когда Великобритания поставляет Украине какое-то вооружение, то должна убедиться, что может обеспечить его надлежащее использование и обучение для военных.

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Уоллес отметил, что вместе с истребителями в нашу страну должны быть отправлены “сотни людей”, а Запад “не собирается вводить войска в Украину в таких масштабах”.

В то же время Уоллес намекнул, что в будущем поставки самолетов не стоит исключать.

– Единственное, чему я научился в этом конфликте, это то, что вы не можете ничего контролировать и ничего исключать, – заявил министр.

А в эфире радиостанции Times Radio Уоллес заявил, что Британия может предоставить современные истребители восточноевропейским союзникам, чтобы те могли отправить боевые самолеты советского производства в Украину.

По словам министра, один из способов быстро помочь нашему государству – предоставить истребители МиГ-29 или бомбардировщики Су-24, которые имеют некоторые европейские страны.

– Быстрый способ, которым Украина может извлечь выгоду от истребителей – чтобы те страны Европы, которые имеют советские истребители МиГ-29 или Су-24, если они захотят предоставить их Украине, мы можем предложить наши истребители для их безопасности, – подчеркнул Уоллес.

Министр добавил, что страны-члены НАТО уже научены работать на современных истребителях, а Украина – пока нет.

Уоллес уточнил, что вместо этого Британия предоставила Киеву почти 200 танков и вертолетов.

Глава британского Минобороны также сообщил, что его страна принимает меры по восстановлению своих запасов боеприпасов, которые были исчерпаны во время помощи Украине. Министерство уже начало размещать заказы для их пополнения.

– Мы начали работу, чтобы убедиться, что у нас есть цепочка поставок или найти альтернативные источники, — заявил Воллес, добавив, что планируется увеличение производства боеприпасов.

Как известно, Украина призывает западных союзников предоставить современные истребители, однако до сих пор ни одна страна не согласилась поставить их. Свое промедление в этом вопросе союзники по НАТО объясняют тем, что подготовка пилотов займет слишком много времени.

Недавно премьер-министр Великобритании Риши Сунак предложил начать обучение украинских пилотов.

В то же время министр обороны Бен Уоллес заявил, что Украина сможет получить истребители Eurofighter Typhoon только после завершения войны.