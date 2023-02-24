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Факты / Світ / Мировые новости

Польша передаст Украине 60 танков PT-91 “через несколько дней” – Моравецкий

Анастасия Гевко, редактор ленты
польський танк PT-91 Twardy
Фото: Getty Images

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в пятницу, 24 февраля, в годовщину полномасштабного российского вторжения заявил, что в ближайшие дни Варшава отправит Киеву еще 60 танков PT-91 в дополнение к четырем Leopard 2, которые уже находятся на украинской территории.

Об этом он сказал журналистам в Киеве, сообщает AFP.

– Мы смогли передать наши танки очень скоро… также через несколько дней мы доставим очень хорошие танки PT-91 – 60 танков прибудут в Украину, – рассказал Моравецкий.

PT-91 Twardy

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Напомним, президент Польши Анджей Дуда 11 января выдвинул проект по созданию танковой коалиции для Украины.

До этого американский глава Джо Байден сообщил, что совместными усилиями удалось собрать около 700 танков для ВСУ, а также – тысячи бронемашин и другое вооружение.

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