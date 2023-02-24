Россия уже проиграла войну против Украины и не сможет захватить Киев – Белый дом

Февраль, 24 в 12:59

Россия уже проиграла войну и не сможет захватить Киев.

Об этом в интервью CNN заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

– Целью России в этой войне было стереть Украину с лица земли, захватить столицу и уничтожить Украину, поглотить ее Россией. Они не смогли этого сделать, и они не смогут, – сказал он.

Салливан отметил, что США со своей стороны сделают все возможное, чтобы предоставить Украине необходимую военную помощь.

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Напомним, 24 февраля Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи Украине на сумму $2 млрд.

В нем предусмотрены дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS), артиллерийские снаряды калибра 155 мм, средства обнаружения БПЛА, оборудование для разминирования и многое другое.