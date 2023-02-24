Ставки РФ в войне выходят далеко за пределы Украины — глава Пентагона

Февраль, 24 в 17:02

Министр обороны США Ллойд Остин в годовщину полномасштабного российского вторжения назвал эту войну самой большой угрозой европейской безопасности со времен Второй мировой войны.

— Сегодняшняя годовщина — это возможность для всех, кто верит в свободу, правила и суверенитет, подтвердить свою приверженность поддержке храбрых защитников Украины в долгосрочной перспективе — и напомнить, что ставки в российской войне простираются далеко за пределы Украины, — подчеркнул он.

Остин напомнил, что с февраля прошлого года США направили Украине $32 млрд оборонной помощи. Они также пообещали предоставить 109 боевых машин Bradley и 31 танк Abrams.

24 февраля Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи Украине на сумму $2 млрд.

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В этом пакете, в частности, беспилотники, оборудование для борьбы с БПЛА и радиоэлектронной борьбы, а также боеприпасы к артсистемам для обеспечения высокоточного огня.