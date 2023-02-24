Столтенберг пригласил Зеленского на саммит НАТО

Февраль, 24 в 12:35

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе в июле.

Об этом он заявил 24 февраля, на пресс-конференции в Таллинне.

– Я пригласил президента Зеленского принять участие в саммите НАТО в Вильнюсе в июле. Я очень надеюсь, что он сможет быть лично, но, конечно, это зависит от ситуации, потому что идет война, — сказал Столтенберг.

Напомним, накануне Генеральный секретарь НАТО заявил, что война России против Украины становится “битвой за логистику”, поэтому союзники должны наращивать производство боеприпасов.