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Факты / Світ / Мировые новости

Столтенберг пригласил Зеленского на саммит НАТО

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Єнс Столтенберг
Фото: Getty Images

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе в июле.

Об этом он заявил 24 февраля, на пресс-конференции в Таллинне.

– Я пригласил президента Зеленского принять участие в саммите НАТО в Вильнюсе в июле. Я очень надеюсь, что он сможет быть лично, но, конечно, это зависит от ситуации, потому что идет война, — сказал Столтенберг.

Напомним, накануне Генеральный секретарь НАТО заявил, что война России против Украины становится “битвой за логистику”, поэтому союзники должны наращивать производство боеприпасов.

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