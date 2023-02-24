Февраль, 24 в 16:51

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что свободный мир в долгу перед украинцами, которые борются за защиту европейских ценностей.

Глава правительства Италии пообещала дальнейшую поддержку Киеву через год после полномасштабного российского вторжения.

— Украина не является и не будет одинокой, потому что она также защищает ценности свободы и демократии, на которых родилась европейская идентичность. Свободный мир в долгу перед украинскими женщинами и мужчинами. Италия на их стороне, — сказал Мелони в видеообращении.

Она добавила, что целью диктатора Владимира Путина было заставить Украину капитулировать, а затем направить свои экспансионистские цели на другие соседние государства, не только европейские.

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Затем Мелони отметила, что этот план наместника Кремля провалился.

По ее словам, украинцы имеют одну вещь, сильнее ракет и танков — любовь к своей родине.

Il videomessaggio del Presidente @GiorgiaMeloni in coordinamento con i principali partner internazionali per la giornata del #24febbraio, primo anniversario dell’avvio della guerra di aggressione russa all’#Ucraina pic.twitter.com/esUpTNbMPI — Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) February 24, 2023

21 февраля Джорджия Мэлони посетила Киев, Ирпень и Бучу, а также встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ходе совместного брифинга она заявила, что Италия предоставит Украине зенитно-ракетные комплексы Skygard-Aspide и Spada для защиты критической инфраструктуры Украины.

Скриншот: видео Palazzo Chigi