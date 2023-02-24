Свободный мир в долгу перед украинцами — заявление премьера Италии в годовщину вторжения
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что свободный мир в долгу перед украинцами, которые борются за защиту европейских ценностей.
Глава правительства Италии пообещала дальнейшую поддержку Киеву через год после полномасштабного российского вторжения.
— Украина не является и не будет одинокой, потому что она также защищает ценности свободы и демократии, на которых родилась европейская идентичность. Свободный мир в долгу перед украинскими женщинами и мужчинами. Италия на их стороне, — сказал Мелони в видеообращении.
Она добавила, что целью диктатора Владимира Путина было заставить Украину капитулировать, а затем направить свои экспансионистские цели на другие соседние государства, не только европейские.
Затем Мелони отметила, что этот план наместника Кремля провалился.
По ее словам, украинцы имеют одну вещь, сильнее ракет и танков — любовь к своей родине.
Il videomessaggio del Presidente @GiorgiaMeloni in coordinamento con i principali partner internazionali per la giornata del #24febbraio, primo anniversario dell’avvio della guerra di aggressione russa all’#Ucraina pic.twitter.com/esUpTNbMPI
— Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) February 24, 2023
21 февраля Джорджия Мэлони посетила Киев, Ирпень и Бучу, а также встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В ходе совместного брифинга она заявила, что Италия предоставит Украине зенитно-ракетные комплексы Skygard-Aspide и Spada для защиты критической инфраструктуры Украины.
Скриншот: видео Palazzo Chigi