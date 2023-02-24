Февраль, 24 в 12:52

В пятницу, 25 февраля, Североатлантический альянс опубликовал официальное заявление со своей позицией к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

– Усилия России сломить решимость храброго народа Украины проваливаются. Год спустя украинцы мужественно борются за свободу и независимость. Мы с ними, – подчеркнули в союзе.

НАТО подтвердило свою солидарность с правительством и народом Украины в “героической защите их нации, их земли и наших общих ценностей”.

– Мы отдаем должное потерянным жизням и выражаем сожаление по поводу трагических человеческих страданий и разрушений, в том числе – жилых районов Украины, гражданской и энергетической инфраструктуры, вызванных незаконной войной России, – сказано в сообщении.

В союзе пообещали продолжить усиливать политическую и практическую поддержку Украины, сколько это потребуется, поскольку она защищается от вторжения России.

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Также НАТО по-прежнему решительно поддерживает долгосрочные усилия Украины по обеспечению своего свободного и демократического будущего.

– Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы полностью поддерживаем неотъемлемое право Украины на самооборону и выбор собственных мер безопасности, – говорится в заявлении.

Альянс напоминает, что именно Россия несет полную ответственность за эту войну, которая является грубым нарушением международного права и Устава ООН.

– Действия России пренебрегают принципами и обязательствами ОБСЕ и серьезно подрывают международную безопасность и стабильность, а также основанный на правилах международный порядок, – подчеркивают в НАТО.

Союз отмечает, что призвал Россию к конструктивным переговорам с Украиной, которые бы заслуживали доверия, однако Кремль “не проявил никакой настоящей открытости к справедливому и длительному миру”.

– Мы по-прежнему настроены поддерживать скоординированное международное давление на Россию. Мы также осуждаем всех, в том числе Беларусь, кто активно способствует войне России. Российские военные преступления и другие зверства не могут остаться безнаказанными, – говорится в сообщении.

НАТО добавляет, что война России угрожает глобальной безопасности, поскольку ее энергетический шантаж и влияние на мировые поставки продовольствия, ее злобная гибридная деятельность, ее всемирная кампания дезинформации и безответственная ядерная риторика четко демонстрируют игнорирование международных норм и благосостояния миллиардов людей во всем мире.