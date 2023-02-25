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Факты / Світ / Мировые новости

Очередное землетрясение в Турции: магнитуда толчков – более 5 баллов

Анастасия Гевко, редактор ленты
землетрус у Туреччині 20 лютого
Фото: Getty Images

В субботу, 25 февраля, в Турции произошло новое землетрясение с магнитудой более 5 баллов. Об этом пишет турецкое информагентство Anadolu.

Отмечается, что толчки почувствовали в центральной провинции Нигде, примерно в 13:27 по местному времени. 

Сейсмологи сообщают, что очаг землетрясения был расположен на глубине около 7 км. 

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Информации о возможных жертвах, пострадавших и разрушениях пока нет. 

Напомним, в Турции происходят землетрясения начиная с 6 февраля. Количество погибших в Турции и в сопредельных районах Сирии приближается к 50 тыс. человек, из них около 45 тыс. – на турецкой территории. 

Позже стало известно, что регион содрогался от так называемых “афтершоков” – повторных толчков, некоторые из них были довольно мощные. 

Экономисты подсчитали, что материальный ущерб от землетрясения превысил 2,5% турецкого ВВП.

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