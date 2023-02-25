Февраль, 25 в 18:15

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить Китай и провести переговоры об усилении давления на Россию.

Об этом французский лидер сообщил в комментарии журналистам. По словам Макрона, визит планируется в начале апреля.

В то же время, он не уточнил, встретится ли с лидером Китая Си Цзиньпинем.

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– Я поеду в Китай в начале апреля. Китай должен помочь нам оказывать давление на Россию, чтобы она никогда не применила химическое или ядерное оружие. И, как предпосылка для переговоров, чтобы она прекратила свою агрессию, — подчеркнул Макрон.

Он также назвал так называемый “мирный план” Пекина по войне в Украине “хорошим делом”. По мнению Макрона, Китай мог бы помочь остановить войну.

– Все, что идет к миру, хорошо, но этот мир возможен только в том случае, если Россия прекратит свою агрессию, выведет свои войска и станет уважать территориальный суверенитет Украины. Поэтому Украина должна выдвинуть свои условия. Но я думаю, что тот факт, что Китай вовлечен в мирные усилия, – это хорошее дело, — заявил Макрон.

Как известно, 24 февраля МИД Китая обнародовало так называемый мирный план, состоящий из 12 пунктов. В нем официальный Пекин изложил свои идеи по прекращению войны в Украине.

Так, Китай предлагает, чтобы после “прекращения огня” Украина и РФ возобновили “мирные переговоры”. В то же время, ни слова не говорится, что для начала Россия должна прекратить агрессию и вывести свои войска с украинских территорий.

И хотя в документе сказано о необходимости соблюдать “суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран”, однако в нем не упоминается, что РФ нарушила суверенитет Украины.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что предложения Китая касаются не мира, а замораживания войны.

А в Белом доме заявили, что план прекращения войны мог бы состоять из одного пункта: Россия должна вывести свои войска из Украины и уважать суверенитет других государств.