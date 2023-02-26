Февраль, 25 в 22:55

Совет Безопасности ООН парализован из-за наличия у Российской Федерации права вето, реформа Совбеза могла бы это изменить.

Об этом заявил постпред Эстонии при ООН Рейн Таммсаар, которого цитирует эстонское издание EER.

— Здесь есть заявление о том, что Россию надо изгнать из Совета Безопасности, но нет практических шагов, как это может произойти, и я не вижу, чтобы это произошло. Но что касается реформы Совета безопасности, то она бы дала новое дыхание, потому что понятно, что если так пойдет дальше, то таких конфликтов может быть больше, и тогда один из важнейших органов всемирной организации не сможет их решить, — сказал он.

По словам Таммсаара, это не означает, что вся работа всемирной организации парализована в отношении Украины, поскольку Генеральная Ассамблея приняла несколько резолюций с осуждением агрессии.

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Украинцам также предоставляется гуманитарная помощь, а в стране работают около 20 агентств ООН.

— Очевидно также, что противостояние здесь пронизывает всю страну. Что мы пытаемся сделать, так это обеспечить политическую изоляцию России в различных международных организациях, но особенно в ООН, — сказал Таммсаар.

По мнению Таммсаара, это было несколько успешнее, но следует продолжать препятствовать выдвижению России в различные органы организации.

Напомним, вечером 23 февраля Генассамблея ООН поддержала резолюцию с требованием к России вывести войска из Украины.