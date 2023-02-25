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Путин аплодирует: Байден считает, что “мирный” план Китая выгоден только РФ

Валентина Летяк, редактор ленты
Джо Байден
Фото: Getty Images

Предложенный Китаем так называемый мирный план по завершению войны в Украине выгоден только России, считает президент США Джо Байден.

— Если Путин аплодирует ему, то как это может быть хорошо? Я не шучу. Я очень серьезен. Я не увидел ничего, что указывало бы на то, что реализация китайского плана была бы выгодна кому-то, кроме России, — заявил он в интервью ABC News.

Саму мысль о том, что Пекин может вести переговоры о мире во время войны, которая абсолютно несправедлива для Украины, Байден считает иррациональной.

Байден также предостерег Китай от поставок оружия России, о чем в последнее время предупреждали американские чиновники, однако не думает, что тот на это решится.

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Если же это произойдет, то, по его словам, Пекин ждут серьезные последствия в виде “суровых санкций”, как и любую другую страну или организацию, поставляющую оружие России.

Ранее с критикой “мирного плана” Китая выступил и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, 12 пунктов лишние, хватило бы выполнения первого — об уважении суверенитета всех стран.

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Источник: ABC News
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