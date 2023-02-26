У Китая есть несколько сценариев: может ли Пекин подключиться к прямым поставкам оружия РФ

Февраль, 26 в 20:06

Будет ли Китай помогать оружием России, будет зависеть от того, как будет развиваться война в Украине. Так считает эксперт-международник Руслан Осипенко.

В эфире телемарафона Единые новости он сказал, если Россия в дальнейшем будет проигрывать, то Китай имеет несколько сценариев.

— Первый сценарий это передача каких-то технологий своим сателлитам, таким как КНДР, Беларусь, Иран и через них обеспечение России всем необходимым, чтобы не было никаких нареканий на сам Китай, — говорит он.

По словам эксперта, второй сценарий предусматривает следующее: если война продлится дольше и нужно будет больший потенциал, то Китай может перейти к поставкам машинокомплектов сателлитам.

Сейчас смотрят

Что касается третьего сценария, то он может произойти, если не сработает первый и второй: по мнению эксперта, он предусматривает непосредственное подключение к процессу и поставки оружия и тому подобное.

— Но он (Пекин, — Ред.) будет до последнего избегать этого сценария, потому что он очень зависим от торговли с Европой и США. Его стратегические цели развития превратить Китай в страну номер 1 в мире — требуют глобальных связей в торговле.

С каким вооружением Пекин может помочь Москве?

Журналист Александр Коваленко в своем Telegram пишет, что практически весь ВПК Китая строился на создании собственных вооружений, копируя советские образцы.

Он отметил, что у КНР есть более 2 тыс. буксируемых гаубиц PL-66 калибра 152-мм, которые являются копией Д-20. Около 3 300 122-мм PL-96 — копия Д-30.

— А сколько снарядов к ним? С учетом потребностей и запасливости Китая мы можем себе только представить, — пишет он.

Но не гаубицами едиными, такая же ситуация с китайскими РСЗО, которые являются аналогами советских экземпляров. Журналист пишет, что Китаю есть чем помочь России, но пойдет ли он на такой шаг.

— Смысл? Чтобы страна, экономика которой основана на экспорте, была сразу обложена санкциями? Чтобы хрупкая экономическая стабильность КНР, являющаяся мыльным пузырем, содрогнулась? Экономический кризис КНР 2016 и 2018 годов, о которых многие не слышали тому прямое доказательство.

По его мнению, от такой помощи Китай может потерять триллионы, а приобрести — вопрос что.

Журналист отмечает, что из Китая в РФ могут и будут идти дроны, двойного назначения, микросхемы и микрочипы, разного рода контрабанда, но шаг в сторону поставок боеприпасов и техники для Китая самоубийственный и если здравомыслие у пекинской дипломатии преобладает, то их не будет.