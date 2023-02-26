Минэнерго США считает, что Covid-19 возник из-за утечки из китайской лаборатории — WSJ

Февраль, 26 в 21:10

Министерство энергетики США считает, что пандемия Covid-19, скорее всего, возникла из-за утечки вируса из китайской лаборатории.

Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на засекреченный доклад разведки, который недавно получил Белый дом и ключевые члены Конгресса.

Ранее Минэнерго США не имело четкой позиции относительно причины возникновения Covid-19.

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Теперь ведомство присоединяется к Федеральному бюро расследований, заявив, что вирус, скорее всего, распространился из-за несчастного случая в китайской лаборатории.

Как отмечает издание, вывод Минэнерго является результатом новых разведданных и имеет важное значение, поскольку ведомство имеет значительный научный опыт и контролирует сеть национальных лабораторий США, некоторые из которых проводят передовые биологические исследования.

По словам людей, которые ознакомились с секретным отчетом, Министерство энергетики сделало свой вывод с “низкой степенью уверенности”.

В обновленном документе отмечается, что сотрудники разведки все еще собирают по кусочкам информацию о том, как возник Covid-19.