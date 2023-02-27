Для нас тоже чудо: ГСЧС о спасении женщины, которая провела 205 часов под завалами в Турции

Февраль, 27 в 19:00

Во время поисково-спасательной операции в Турции работники ГСЧС спасли одну женщину, разобрали завалы 136 зданий и деблокировали тела 58 погибших.

Об этом во время брифинга сообщил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий.

Он рассказал, что на девятый день поисково-спасательных работ отряд ГСЧС нашел и спас женщину в возрасте примерно 30 лет.

Сейчас смотрят

Пострадавшая провела под завалами 205 часов, при этом перепады температур были от -2 до +15 градусов.

— Двое наших спасателей поднялись на завал и услышали звук, похожий на стон. Сразу объявили минуту тишины. Запустили кинолога с собакой — собака могла четко дать место, где мог находиться человек. Спасатели начали работать именно там. С помощью специальных инструментов они добрались до женщины, вытащили ее на поверхность. Это был восторг, потому что наши отработали очень грамотно, очень четко. Турция была шокирована, потому что это 205 час, они по часам считали ликвидацию последствий землетрясения. Для нас это было тоже чудо, — рассказал Хорунжий.

Пресс-офицер ГСЧС добавил, что в период 8-17 февраля силами сводного отряда было также обследовано 454 здания, разобраны завалы и аварийные элементы 136 зданий, оказана медицинская помощь 13 лицам, в том числе одному ребенку.

Напомним, украинские спасатели на девятый день после серии мощных землетрясений в Турции помогли найти и вызволили из-под завалов выжившую женщину после разрушения жилого дома.

В результате землетрясений, произошедших в Турции и Сирии в начале февраля, погибли более 50 тыс. человек.

Источник: Медиацентр Украина