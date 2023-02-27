Китай отреагировал на заявление Зеленского о встрече с Си Цзиньпином

Февраль, 27 в 12:27

Пекин уклоняется от прямого ответа относительно встречи или разговора президента Украины Владимира Зеленского с лидером Китая Си Цзиньпином.

Об этом свидетельствует заявление представительницы министерства иностранных дел Китая Мао Нин, сообщает издание Devdiscourse.

По словам дипломата Китай всегда поддерживает связь со всеми сторонами конфликта, включая Украину и позиция Китая по так называемому “кризису в Украине” якобы “очень последовательная и четкая”.

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– Суть заключается в том, чтобы призывать к миру и способствовать диалогу и политическому решению кризиса. Мы всегда поддерживали связь со сторонами конфликта, включая Украину, — сказала Мао.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином.

По словам Зеленского, “у нас с Китаем большой товарооборот, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы сохранить экономические отношения”.

Напомним, директор ЦРУ Билл Бернс подтвердил возможность того, что Китай предоставит России летальное оружие.

Как сообщают в СМИ, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином с 28 февраля по 2 марта.

Объявленная цель визита в Китай — подписание соглашений о торговле, инвестициях и масштабных совместных проектах.

Источник: Devdiscourse