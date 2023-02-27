Лидеры G7 осудили войну России против Украины и призвали вывести войска с оккупированных территорий

Февраль, 27 в 17:27

Страны G7 осуждают войну России против Украины и считают абсолютным неуважением к принципам Устава ООН равнодушие к последствиям этой войны для людей во всем мире.

Об этом говорится в заявлении лидеров государств Большой семерки.

– Мы призываем Россию немедленно прекратить военную агрессию и полностью вывести свои войска за пределы международно признанной территории Украины, – говорится в сообщении.

Лидеры страны G7 отметили, что безответственная ядерная риторика России неприемлема, а также что любое использование химического, биологического, радиологического и ядерного оружия со стороны России будет иметь серьезные последствия.

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– Мы напоминаем о договоренности, достигнутой на Бали всеми членами Группы двадцати, включая Россию, согласно которой использование или угрозы использования ядерного оружия недопустимы. Мы также напоминаем о важности 77-летней практики неиспользования ядерного оружия. Нам очень жаль, что Россия решила приостановить имплементацию нового Соглашения о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (START), – отметили они.

Также в сообщении отметили, что в G7 обеспокоены российской оккупацией и контролем над Запорожской атомной электростанцией, что продолжается. Данная ситуация может быть решена только путем полного вывода российских войск и военной техники с ее территории.

Источник: представительство ЕС в Украине