В Женеве стартует сессия ООН по правам человека: будут говорить о военных преступлениях РФ
Сегодня, 27 февраля, Совет ООН по правам человека должен провести собрание, чтобы продлить расследование военных преступлений России на территории Украины.
Об этом сообщает британское издание The Guardian.
Отмечается, что тема войны в Украине будет основной на открытии ежегодной сессии высшего органа ООН по правам человека в Женеве.
Напомним, что недавно Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе российских войск из Украины.
— Мы ожидаем, что эта сессия покажет, как показала Генеральная ассамблея ООН… что мир стоит бок о бок с Украиной, — заявил посол Великобритании Саймон Мэнли.
Заседание Совета ООН по правам человека продлится рекордные шесть недель. В понедельник выступит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Кроме того, в течение четырех дней планируется выступление почти 150 министров и глав государств и правительств. Среди них будут высокопоставленные дипломаты США, Китая, Украины и Ирана. В четверг на заседании выступит заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
А вот постпред Украины Евгения Филипенко считает, что России не должно быть на сессии, так как она не заслуживает находиться в этом органе ООН.
Одной из ключевых резолюций будет расширение расследования преступлений, совершенных российскими военными в Украине.