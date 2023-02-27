Февраль, 27 в 11:07

Сегодня, 27 февраля, Совет ООН по правам человека должен провести собрание, чтобы продлить расследование военных преступлений России на территории Украины.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Отмечается, что тема войны в Украине будет основной на открытии ежегодной сессии высшего органа ООН по правам человека в Женеве.

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Напомним, что недавно Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе российских войск из Украины.

— Мы ожидаем, что эта сессия покажет, как показала Генеральная ассамблея ООН… что мир стоит бок о бок с Украиной, — заявил посол Великобритании Саймон Мэнли.

Заседание Совета ООН по правам человека продлится рекордные шесть недель. В понедельник выступит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Кроме того, в течение четырех дней планируется выступление почти 150 министров и глав государств и правительств. Среди них будут высокопоставленные дипломаты США, Китая, Украины и Ирана. В четверг на заседании выступит заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

А вот постпред Украины Евгения Филипенко считает, что России не должно быть на сессии, так как она не заслуживает находиться в этом органе ООН.

Одной из ключевых резолюций будет расширение расследования преступлений, совершенных российскими военными в Украине.