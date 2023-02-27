Украина имеет право ударить по Приднестровью, но не будет этого делать — депутат от партии Санду

Февраль, 27 в 14:57

Депутат от президентской молдавской партии Действие и Солидарность Оазу Нантой заявил, что Украина имеет право рассматривать удар по сепаратистскому анклаву Приднестровья.

Такое мнение он озвучил в интервью Европейской правде.

По его словам, сейчас Украина рассматривает Приднестровье как второстепенную, но реальную опасность.

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Он сказал, что война непредсказуема, поэтому сохраняется риск удара в спину Украине из Приднестровья, и Киев раздражает то, что он вынужден держать военные подразделения в этом регионе.

— Украина имеет полное право рассматривать, в частности, военный сценарий предупреждения удара с территории Молдовы, — пояснил депутат.

Нантой считает, что Украина не будет бить по Приднестровью, поскольку между Киевом и Кишиневом существует конструктивный диалог.

— Украина не будет начинать военные операции в Приднестровье. И потому что есть диалог. И потому что сегодня ситуация на фронте такова, что эта военная операция не нужна, — заявил Нантой.

Парламентарий подчеркнул, что на левом берегу Днестра сегодня нет желающих воевать против Украины или против Молдовы.

Ранее премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия разработала несколько сценариев по дестабилизации Молдовы. В частности, в планах Москвы захватить аэродром в Кишиневе.

Фото: Oazu Nantoi

Источник: Европейская правда