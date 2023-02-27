Появились спутниковые снимки российского самолета А-50 на аэродроме в Мачулищах

Февраль, 27 в 18:04

На белорусском военном аэродроме Мачулище спутник зафиксировал самолет А-50, который мог быть атакован партизанами 26 февраля.

Об этом сообщает Радио свобода.

Как пишет издание снимок сделан 19 февраля. На фото видно, где мог находиться самолет А-50 в момент удара.

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– А-50 проводил разведку украинской территории и наводил Кинжалы на объекты, которые они обстреливали, — говорится в сообщении.

Кроме того, спутник зафиксировал еще несколько российских самолетов, которые издание идентифицировало как МиГ-31К.

Напомним, 26 февраля на аэродроме Мачулище в Беларуси, который расположен в 12 км от Минска, прогремели взрывы.

В результате чего были повреждены российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника. Модель летательной техники РФ, которая пострадала в результате взрывов — самолет дальней разведки А-50У.

Биларуски Гаюн со ссылкой на источники сообщил, что самолет атаковали с помощью двух дронов. Кроме этого, утверждается, что силовикам удалось найти сумку с пультами управления от беспилотников.

Фото: Радио свобода