Февраль, 28 в 23:54

Российской армии необходимо взять оперативную паузу, чтобы подготовиться к долговременной войне против Украины.

Как сообщает газета La Stampa со ссылкой на отчет итальянской разведки, оперативная пауза нужна оккупантам, в том числе и потому, что на Россию давят западные санкции.

— Для россиян оперативная пауза необходима для восстановления и подготовки к длительной войне, — говорится в документе.

Москва стремится использовать этот период относительного застоя для возобновления деятельности российского военно-производственного комплекса, который, хотя и остается значительным с точки зрения производственных мощностей, начинает ощущать влияние западных санкций, считают в разведке.

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В отчете также говорится, что прошедший год “также завершился признанием президентом Путиным трудностей, возникших на Донбассе в противостоянии с украинскими силами, что в сочетании с предложенной реструктуризацией российских вооруженных сил — с увеличением общей численности солдат до 1,5 млн человек — подтверждает намерение продолжать конфликт до достижения основных целей, к которым стремится Москва.

По информации разведки, война в Украине, инициированная Российской Федерацией 24 февраля 2022 года, одновременно:

нарушила баланс безопасности, вернув войну на европейский континент;

подчеркнула провал стратегических целей, поставленных Россией (включая смену правительства в Киеве и приобретение территорий, представляющих стратегический интерес), которые Москва считала легко и быстро осуществимыми;

побудила Запад задуматься об эффективности и фактической последовательности российского военного инструмента в свете хода операций в Украине, а также об эскалационных рисках, связанных с продолжением конфликта.

— В частности, стратегические неудачи Путина объясняются недостатками в интерпретации украинского сценария, недооценкой масштабов, быстроты и сплоченности реакции Запада на вторжение в Украину, а также недооценкой стойкости народа и киевских сил, — говорится в сообщении.

В итальянской разведке предполагают, что президента Путина побудила к действиям уверенность в том, что российские вооруженные силы способны одержать военную победу в течение нескольких дней, избежав тем самым наложения пакетов санкций со стороны западных стран.

Разведчики также сообщают, что несмотря на то, что значительная часть населения России продолжает поддерживать действия российских властей, что в Италии связывают с “всепроникающей пропаганде СМИ и официальному нарративу”, все же среди россиян начинается снижение поддержки, что видно по общественным опросам, а также о чем свидетельствует количество людей, покидающих Россию.

Внимание Национальной разведки Италии приковано и к рискам эскалации, связанным с продолжением войны, включая угрозу применения Россией ядерного оружия, оцениваемую как “маловероятную” на момент подготовки настоящего доклада.