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Компания из Китая предоставляла спутниковые снимки наемникам из ЧВК Вагнера

Илья Нежигай, редактор ленты
чвк вагнер найманці
Фото: Getty Images

Китайская спутниковая компания Spacety предоставляла аэрофотоснимки российской частной военной компании Вагнера.

Об этом во время слушаний в Конгрессе США заявил Дэниел Критенбринк, помощник госсекретаря Соединенных Штатов по делам Восточной Азии и Тихого океана.

Компания Spacety, базирующаяся в Пекине и имеющая международную штаб-квартиру в Люксембурге, является космической компанией, которая специализируется на малых спутниках и спутниковых услугах.

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Ранее в этом месяце Spacety была включена в черный список торговых компаний США.

Компания Spacety ранее заявляла, что соблюдает международные санкции против России и не поддерживает никаких связей с этой страной после введения ограничений.

Соединенные Штаты 26 января этого года признали частную военную компанию Вагнера транснациональной преступной организацией.

Позднее издание The Telegraph сообщило, что в МВД Великобритании идет обсуждение о признании ЧВК Вагнера террористической организацией, которое “находится на ранней стадии”.

В январе издание The New York Times опубликовало спутниковые снимки с кладбища, где хоронят наемников из Вагнера. Исходя из предоставленных фото, российская частная военная компания несет огромные потери в Украине.

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Источник: Sky News
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