Февраль, 28 в 12:36

Американская компания Lockheed Martin в Камдене, штат Арканзас, готовится увеличить производство высокомобильных ракетных систем HIMARS.

После того как эти системы показали успех на поле боя в Украине, спрос на HIMARS увеличился со стороны других стран.

— Когда у вас есть проверенная в бою система, которая доступна и ежедневно появляется в новостях, тогда это стимулирует спрос, — сказала Дженнифер Макманус, вице-президент по операциям ракетного бизнеса Lockheed.

Lockheed Martin производит HIMARS и обновляет более старую версию на своем заводе в Камдене, небольшом городке к юго-западу от Литл-Рока.

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Теперь Lockheed благодаря некоторым инвестициям имеет здание площадью 26 198 кв. км, где производятся наземные транспортные средства. Требуются еще некоторые обновления, например: покрасочную камеру, смеситель для нанесения покрытий, манипулятор для сборки шин и производственную линию для установки осей.

Генеральный директор Lockheed заявил, что конкретно по HIMARS уже спланировано увеличение производства до 96 единиц в год. С начала 2022 года компания Lockheed производила 48 пусковых установок HIMARS, но потом увеличила производство до 60 в год. Теперь популярность ракетной системы растет.

В феврале Польша получила разрешение на закупку 18 HIMARS и 468 комплектов пусковых установок, которые можно установить на грузовики польского производства, чтобы превратить их в аналогичные пусковые платформы.

Фото: Lockheed Martin