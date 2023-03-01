Возможное оружие и “мирный план” КНР: насколько Пекин готов поддерживать Москву

Март, 01 в 17:06

На этой неделе внимание было приковано к мирному плану Китая, который через год войны в Украине таки решил вступить в игру. Вот только что это за игра, приемлема ли она для Киева и какая роль в ней отведена Москве.

На прошлой неделе Путин встречался с советником Си Цзиньпина и до недавнего времени главным китайским дипломатом Ван И. Публично звучали общие фразы о крепкой дружбе. Хотя, возможно, Ван И привозил в Москву мирный план Си Цзиньпина?

Текст “мирного плана” МИД Китая распространил к годовщине российского вторжения в Украину. 12 пунктов, если кратко — “за мир во всем мире”. Призывы к перемирию, переговорам, ядерное табу, отмена антироссийских санкций, послевоенное восстановление Украины. Но, в каких пределах? Что с российскими войсками? Замороженный конфликт? Без ответов.

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— Китай оказался в ситуации, когда молчать целый год для государства, которое объективно говорит о том, что оно один из мировых лидеров, о том, что оно важная доля в решении мировых проблем, это просто уже начало выглядеть абсурдным, — рассказывает эксперт-международник Виктор Константинов.

Эксперты сразу заговорили, что этот план не о плане, а, прежде всего, послание для главного геополитического соперника — Соединенных Штатов.

— Китай общается исключительно с США, потому что для него и Россия, и Украина — это лишь шахматная доска. И это фигуры на шахматной доске, где они играют со своим ключевым партнером-противником США, — говорит исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.

Президент США Джо Байден уже отверг мирный план Китая, мол, он выгоден только России. За действиями самого Пекина в Вашингтоне внимательно следят. На днях ряд мировых СМИ со ссылкой на американскую разведку сообщили, что Китай планирует помогать России оружием. Для начала, якобы, готовит партию дронов-камикадзе.

Если будут доказательства, Байден обещает ответ. Вероятно, санкциями. Это то, чего весь год всячески избегал Китай. Ведь его основные рынки — в ЕС и США.

— Половина китайской внешней торговли — это США и Западная Европа. Российская экономика в китайской внешней торговле — это 3%, даже 2%. Китай прагматично не может поменять 50% на 2%, — говорит экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов.

Но что выберет Пекин сейчас: прагматизм или наращивание геополитического влияния? Есть еще одно объяснение, почему Китай активизировался именно сейчас.

— Россия сегодня значительно ближе к поражению, чем это было год назад или даже полгода назад, а поражение России для КНР является далеко не идеальным сценарием в международных отношениях, потому что оставит фактически Китай лицом к лицу уже не просто с США, а со всем Западом, — считает Константинов.

С самой Россией Китай пока демонстрирует осторожное сближение. Весной в Москву должен приехать Си Цзиньпин. Последний раз тет-а-тет с Путиным они встречались еще год назад, во время Олимпиады в Пекине. Незадолго до начала большого вторжения России в Украину.

На России Китай за этот год хорошо заработал, скупая дешевые нефть и газ. Но возможная экономическая выгода еще далеко не исчерпана. Есть у России и Китая и несколько спорных вопросов. Ядерные угрозы Путина противоречат сдерживающей политике Си Цзиньпина. Поэтому кремлевскому диктатору уже могло достаться за чрезмерную ядерную риторику на этой неделе.

Кроме того, вопрос Тайваня для Китая идет в разрез с оккупационной политикой Москвы в Украине.

— Китай очень долгое время принципиально не поддерживал любых захватов территорий, не имеет значения, где это — Косово, Крым, что бы это ни было, с обеих сторон — и Запада, и России. Именно потому, что у него есть свои точки болезненные, которые поддаются сомнению в этом случае. И в большой степени и здесь Китай изначально не был на стороне России, — отмечает Константинов.

На противоречиях между Россией и Китаем в будущем может играть Украина. Главный же вопрос сейчас, насколько Пекин готов поддерживать Москву?

— Конечно же Китаю не нужна сильная Россия, но она нужна ему, как некий ослабленный сателлит, который вынужден будет подыгрывать Китаю в этих будущих действиях. Поэтому, когда мы говорим о мирном плане Китая в отношении Украины, это вопрос не завтрашнего дня и это вопрос, возможно, даже не 2023 года. Китай традиционно в своей дипломатии уже 4 тыс. лет старается говорить так, чтобы ничего не сказать, — говорит Денисенко.

В Украине мирный план Китая пока изучают. Президент Зеленский видит в нем, скорее “мысли вслух”. И несколько позиций — к примеру, о территориальной целостности или ядерной безопасности — вполне неплохие. А значит, диалог — теоретически — может быть. Главное, что Китай начал говорить об Украине.