Российские авиалинии несмотря на санкции продолжают использовать самолеты Airbus и Boeing — СМИ

Март, 01 в 17:54

Российские авиакомпании продолжают эксплуатировать 467 самолетов Airbus и Boeing из 544, которые они использовали до полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает американское информагентство Bloomberg.

– Российские авиакомпании отказались от рейсов в США, Западную Европу, зато увеличив количество рейсов в Таиланд, Турцию и ОАЭ, а также Армению, Кыргызстан и Таджикистан, — говорится в сообщении.

Как пишет издание, российские авиаперевозчики осуществляют около 1100 внутренних рейсов в день, что примерно на 15% меньше чем до начала полномасштабной войны.

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Несмотря на санкции целевые отрасли РФ находят обходные пути или обращаются к другим партнерам.

– Кремль запретил авиакомпаниям возвращать арендованные самолеты их владельцам за рубежом и призвал перевозчиков перерегистрировать их в России. Таким образом, большинство самолетов продолжают летать, хотя они и отрезаны от важных обновлений программного обеспечения и обслуживания, которое необходимо для гарантии их летной годности, — пишет издание.

Также отмечается, что с начала прошлого года Boeing не поставлял запчасти, техническое обслуживание или техническую поддержку России в соответствии с санкциями США.

Главный исполнительный директор Airbus Гийом Фори заявил, что во второй половине 2022 года российские авиакомпании использовали самолеты его компании чаще чем до пандемии.

– Российские перевозчики закупают запчасти в “дружественных” странах, таких, как Объединенные Арабские Эмираты, и перемещают компоненты с одного самолета на другой, чтобы продолжать работу, – отмечает Bloomberg.

После вторжения России в Украину страны Запада ввели санкции, которые, в частности, коснулись и российского транспортного сектора.

Они предусматривают запрет на продажу России воздушных судов и запчастей к ним.

После этого российские перевозчики столкнулись с отказом в сотрудничестве со стороны Airbus и Boeing, производителей моторов и комплектующих.

Напомним, 27 февраля 2022-го Германия, как и большинство стран, закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов в ответ на широкомасштабное военное вторжение России в Украину. Поэтому 10 авиалайнеров застряли в Германии.