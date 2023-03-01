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Факты / Світ / Мировые новости

Задача НАТО — поддержать Украину: Столтенберг о силовом возвращении Крыма

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украина должна сама решать приемлемые для себя условия по вопросу силового возвращения оккупированного Крыма.

Об этом он сказал в интервью литовскому телеканалу LRT.

Интервьюер отметил, что генсек и НАТО подчеркивают, что Украина должна вернуться к международно-признанным границам. Тогда у Столтенберга спросили, означает ли это возвращение Крыма силой.

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Столтенберг ответил, что в конце концов, война должна закончиться за столом переговоров, а “потом украинцы должны решить, какие условия переговоров и что они могут принять”.

— Наша задача — поддержать Украину, потому что мы знаем: то, что происходит за столом переговоров, неотделимо от того, что происходит на поле боя. Если мы хотим мирного решения для Украины, то лучший способ добиться этого — оказать военную поддержку. Затем Украина сама решит, какие условия для нее приемлемы, — заявил Столтенберг.

Недавно бывший командующий армии США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес показал возможный план наступления Вооруженных сил Украины в Крыму.

Он отметил, что для успешного контрнаступления ВСУ нужно дальнобойное оружие, чтобы сделать Крым непригодным для российских войск.

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Источник: LRT

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