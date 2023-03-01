Столкновение поездов в Греции: министр транспорта подал в отставку после смертельной аварии
Министр транспорта и инфраструктуры Греции Константинос Караманлис объявил о своей отставке после смертельной аварии на железной дороге.
Об этом сообщает Ekathimerini.
— Когда случается что-то ужасное, мы не можем продолжать вести себя так, будто этого не было. Я много лет не занимался политикой, но считаю доверие граждан к политической системе неотъемлемой частью нашей демократии. Это называется политическая ответственность, — сказал Караманлис.
По словам чиновника, он считает это своим долгом “как наименьшим знаком уважения к памяти людей, которые так несправедливо погибли”.
Напомним, что в ночь на 1 марта в Греции столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Число погибших в результате аварии возросло до 38 человек.
На данный момент не известно, что стало причиной столкновения с пассажирским поездом, следовавшим между Салониками и Афинами.
Решением премьер-министра Кириакоса Мицотакиса объявлен трехдневный национальный траур по жертвам железнодорожной катастрофы.