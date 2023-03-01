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Столкновение поездов в Греции: министр транспорта подал в отставку после смертельной аварии

Валентина Чорна, редактор ленты
Греція - зіткнення потягів
Фото: Getty Images

Министр транспорта и инфраструктуры Греции Константинос Караманлис объявил о своей отставке после смертельной аварии на железной дороге.

Об этом сообщает Ekathimerini.

— Когда случается что-то ужасное, мы не можем продолжать вести себя так, будто этого не было. Я много лет не занимался политикой, но считаю доверие граждан к политической системе неотъемлемой частью нашей демократии. Это называется политическая ответственность, — сказал Караманлис.

По словам чиновника, он считает это своим долгом “как наименьшим знаком уважения к памяти людей, которые так несправедливо погибли”.

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Напомним, что в ночь на 1 марта в Греции столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Число погибших в результате аварии возросло до 38 человек.

На данный момент не известно, что стало причиной столкновения с пассажирским поездом, следовавшим между Салониками и Афинами.

Решением премьер-министра Кириакоса Мицотакиса объявлен трехдневный национальный траур по жертвам железнодорожной катастрофы.

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