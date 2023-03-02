Главы МИД стран G20 не смогли согласовать совместное заявление по войне в Украине

Март, 02 в 16:19

Министры иностранных дел стран G20, не смогли прийти к согласию относительно итоговой декларации на встрече в Индии 2 марта, из-за расхождения мнений относительно войны в Украине.

Об этом сообщает Tagesschau.

Индия, которая председательствовала на встрече, опубликовала собственный итог дискуссий.

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– Большинство государств вновь самым решительным образом осудили российскую агрессивную войну и потребовали безусловного вывода войск с территории Украины. Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Цинь Ган не согласились с двумя соответствующими пунктами, — говорится в сообщении.

В конце встречи министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар заявил журналистам, что совместная итоговая декларация не была принята, учитывая “очень поляризованные взгляды некоторых стран”.

Джайшанкар отметил, что Индия приложила большие усилия для поиска компромисса.

– Министры достигли согласия по многим вопросам, включая необходимость реформ, многосторонность, продовольственную безопасность, глобальное здравоохранение и изменение климата, — сказал министр иностранных дел Индии.

Напомним, ряд лидеров стран G20 решительно осуждают неоправданную, незаконную и неспровоцированную агрессивную войну против Украины.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал бросить вызов президенту России Владимиру Путину на саммите G20.