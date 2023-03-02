Март, 02 в 16:51

В четверг, 2 марта, парламент Республики Молдова принял декларацию об осуждении жестокой захватнической войны РФ против Украины.

Как сообщили в пресс-службе парламента, за документ проголосовали 55 депутатов.

В декларации отмечается, что Россия с февраля 2014 года ведет незаконную, неспровоцированную и неоправданную агрессивную войну против Украины, которая 24 февраля 2022 года переросла в широкомасштабное вторжение.

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– Согласно документу, этот акт открытой агрессии является военным преступлением, грубым и серьезным нарушением принципов международного права и международных обязательств, которые брала на себя РФ, – сообщили в пресс-службе парламента.

Депутаты призвали Россию немедленно прекратить военные действия и вывести войска и технику со всей территории Украины в международно признанных границах.

В декларации отмечается, что власти Молдовы поддерживают усилия демократических государств по созданию спецтрибунала для расследования преступления агрессии РФ против Украины и привлечения к ответственности за все военные преступления.

Документ подтверждает готовность властей Молдовы продолжать предоставление гуманитарной помощи Украине и украинцам, которые ищут убежище из-за войны.

Как сообщает местное издание NewsMaker, декларацию поддержали 55 депутатов от партии Действие и солидарность (PAS) – политсилы президента страны Майи Санду.

В то же время, блок коммунистов и социалистов ПКРМ-ПСРМ покинул заседание парламента в знак протеста. А депутатов от партии Шор вообще не было на заседании.

Группа депутатов от PAS зарегистрировала декларацию 24 февраля, в годовщину полномасштабной войны РФ против Украины.

В то же время, 1 марта блок ПКРМ-ПСРМ зарегистрировал собственный проект декларации “о гарантиях сохранения мира в Молдове”. Депутат-коммунист Владимир Воронин предлагал создать специальную комиссию для разработки “единой декларации”, но эта идея не нашла поддержки.

Во время заседания спикер парламента Молдовы Игорь Гросу призвал коммунистов и социалистов “начать называть вещи своими именами”, после чего они покинули зал.

Поэтому за декларацию голосовали депутаты от парламентского большинства.

Еще 9 февраля президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на украинскую разведку заявил, что Россия хочет организовать госпереворот в Молдове.

Впоследствии эту информацию подтвердила президент Молдовы Майя Санду. По ее словам, план РФ предусматривает диверсии, захват заложников и зданий органов государственной власти.

Источник: Парламент Молдовы, NewsMaker