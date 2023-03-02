Март, 02 в 17:59

Инициатива BYPOL обнародовала видеозапись, на которой зафиксировано проведение разведки на военном аэродроме Мачулищи (Беларусь) с помощью дрона. Вероятно, это была подготовка к атаке на российский разведывательный самолет А-50.

BYPOL является объединением бывших белорусских силовиков, не поддерживающих режим Александра Лукашенко.

Представители инициативы утверждают, что белорусские партизаны в течение двух недель беспрепятственно вели авиаразведку на военном аэродроме Мачулищи. Они использовали дроны гражданского назначения, приобретенные в магазине.

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На видео видно, что беспилотник влетает на территорию аэродрома и приземляется прямо на “тарелку” российского самолета А-50У (радиолокационную станцию), после чего спокойно летит назад.

Местные системы ПВО никак не отреагировали на полет дрона над стратегическим военным объектом.

– Во время одной из успешных разведывательных операций дрон не только залетал на территорию указанного аэродрома, пролетал вблизи российского военного самолета ДРЛО А-50У, но даже садился на его радиолокационную станцию (“тарелку”), — подчеркнули в BYPOL.

Мониторинговая группа Беларускі Гаюн обратила внимание, что на видео не показан сам момент атаки на самолет А-50, которая произошла 26 февраля. Представители группы предположили, что эта видеозапись была снята за несколько дней до инцидента в Мачулищах.

– Российские военные “блогеры” сейчас массово возмущаются, что это видео показывает полный провал ПВО, защищающего военный аэродром под Минском, — отмечается в сообщении.

Ранее сегодня группа обнародовала информацию, что самолет А-50 дальней радиолокационной слежки отправился в Таганрог на авиаремонтный завод.

Что известно об атаке на А-50

26 февраля на аэродроме Мачулищи в Беларуси раздались взрывы, после которых появилась информация о повреждении российского самолета А-50У.

Войска РФ использовали его для радиолокационной разведки территории Украины, наведения ракет на цели, выявления украинских систем ПВО.

Самолет могли атаковать с помощью дронов со взрывчаткой.

Впоследствии появились спутниковые снимки аэродрома и самолета А-50У. У воздушного судна заметны значительные изменения цвета крыльев и “тарелки”, если сравнивать снимки до и после атаки.

Мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщала, что на аэродром в Мачулищах прилетали два российских военно-транспортных самолета, которые могли привезти специалистов или комплект запчастей для ремонта самолета А-50У.

Источник: Telegram-канал Беларускі Гаюн