Март, 02 в 8:27

Соединенные Штаты Америки пытаются найти союзников для введения санкций против Китая, если официальный Пекин решить передать оружие России для ее войны в Украине.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на четырех американских чиновников.

Так, США хотят заручиться предварительной поддержкой ряда стран, особенно из Большой семерки (G7), чтобы при необходимости координировать любые возможные ограничения.

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Какие конкретно санкции предложит Вашингтон, пока неизвестно. Ранее о подобном не говорили.

В последние недели США и их союзники неоднократно заявляли, что Китай может передать оружие России, а вот Пекин это отрицает.