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США ищут союзников для введения санкций против Китая, если тот решит помогать РФ оружием — СМИ

Марта Бондаренко, редактор ленты
США ищут союзников для введения санкций против Китая, если тот решит помогать РФ оружием — СМИ
Фото: Depositphotos

Соединенные Штаты Америки пытаются найти союзников для введения санкций против Китая, если официальный Пекин решить передать оружие России для ее войны в Украине.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на четырех американских чиновников.

Так, США хотят заручиться предварительной поддержкой ряда стран, особенно из Большой семерки (G7), чтобы при необходимости координировать любые возможные ограничения.

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Какие конкретно санкции предложит Вашингтон, пока неизвестно. Ранее о подобном не говорили.

В последние недели США и их союзники неоднократно заявляли, что Китай может передать оружие России, а вот Пекин это отрицает.

Источник: Reuters
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