Депутаты устроили драку: парламент Молдовы принял законопроект о румынском языке как государственном
Парламент Молдовы 2 марта одобрил в первом чтении законопроект об изменении названия государственного языка с молдавского на румынский.
Как пишет Newsmaker, документ утвердили большинством голосов, но во время голосования депутаты из Блока коммунистов и социалистов, в том числе лидер коммунистов Владимир Воронин, пытались сорвать законодательный процесс.
Во время обсуждения проекта закона к трибуне вышли депутаты от блока коммунистов и социалистов, которые держали самодельные плакаты с призывами проведения референдума и досрочных парламентских выборов.
Одному из депутатов удалось выхватить плакат у другого, после чего между парламентариями началась драка.
Впрочем, законопроект о переименовании государственного языка в конституции Молдовы приняли большинством голосов — 55 из 101 депутата.
Закон предусматривает, что во всех законодательных актах словосочетание “молдавский язык” будет заменено на “румынский язык”. Это касается и таких терминов, как “официальный язык”, “родной язык” и “государственный язык”.
Изменения должны вступить в силу в течение 30 дней. Закон также предусматривает, что Национальный день нашего языка, который отмечается в Молдове, будет заменен на Национальный день румынского языка. Авторы закона мотивировали это необходимостью выполнения решения Высшего конституционного суда о том, что государственным языком Республики Молдова является румынский.
Справочно
Молдавский язык является одним из названий румынского языка в Республике Молдова, что определяется статьей 13 действующей конституции государства.
В то же время Декларацией независимости Молдовы и Конституционным судом Молдовы признано и другое название — румынский.
Лингвисты, в основном, не выделяют молдавский как отдельный язык, рассматривая его как молдавский диалект дако-румынского языка, что соответствует другим румынским диалектам: мунтенским, олтенским, трансильванским и др. Язык, на котором говорят в Молдове, ближе к диалектам северо-востока Румынии, но обе страны используют один и тот же литературный стандарт.
После аннексии Бессарабии Россией в 1812 году молдавский язык стал официальным в государственных учреждениях Бессарабии. 12 октября 1924 года советская власть образовала на левом берегу Днестра Молдавскую АССР, а уже в течение 1920-хх годов пытались искусственно создать на территории МАРСР молдавский литературный язык, в котором 40% слов имели славянские корни и который функционировал на основе кириллицы.
Фото: скриншот из видео / Newsmaker