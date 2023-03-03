Март, 03 в 0:19

Парламент Молдовы 2 марта одобрил в первом чтении законопроект об изменении названия государственного языка с молдавского на румынский.

Как пишет Newsmaker, документ утвердили большинством голосов, но во время голосования депутаты из Блока коммунистов и социалистов, в том числе лидер коммунистов Владимир Воронин, пытались сорвать законодательный процесс.

Во время обсуждения проекта закона к трибуне вышли депутаты от блока коммунистов и социалистов, которые держали самодельные плакаты с призывами проведения референдума и досрочных парламентских выборов.

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Одному из депутатов удалось выхватить плакат у другого, после чего между парламентариями началась драка.

Впрочем, законопроект о переименовании государственного языка в конституции Молдовы приняли большинством голосов — 55 из 101 депутата.

Закон предусматривает, что во всех законодательных актах словосочетание “молдавский язык” будет заменено на “румынский язык”. Это касается и таких терминов, как “официальный язык”, “родной язык” и “государственный язык”.

Изменения должны вступить в силу в течение 30 дней. Закон также предусматривает, что Национальный день нашего языка, который отмечается в Молдове, будет заменен на Национальный день румынского языка. Авторы закона мотивировали это необходимостью выполнения решения Высшего конституционного суда о том, что государственным языком Республики Молдова является румынский.

Справочно

Молдавский язык является одним из названий румынского языка в Республике Молдова, что определяется статьей 13 действующей конституции государства.

В то же время Декларацией независимости Молдовы и Конституционным судом Молдовы признано и другое название — румынский.

Лингвисты, в основном, не выделяют молдавский как отдельный язык, рассматривая его как молдавский диалект дако-румынского языка, что соответствует другим румынским диалектам: мунтенским, олтенским, трансильванским и др. Язык, на котором говорят в Молдове, ближе к диалектам северо-востока Румынии, но обе страны используют один и тот же литературный стандарт.

После аннексии Бессарабии Россией в 1812 году молдавский язык стал официальным в государственных учреждениях Бессарабии. 12 октября 1924 года советская власть образовала на левом берегу Днестра Молдавскую АССР, а уже в течение 1920-хх годов пытались искусственно создать на территории МАРСР молдавский литературный язык, в котором 40% слов имели славянские корни и который функционировал на основе кириллицы.

Фото: скриншот из видео / Newsmaker