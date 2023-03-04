В Китае разозлились на Кремль из-за утечки данных о продаже оружия – The Economist

Март, 03 в 22:24

В Китае разозлились на Кремль из-за того, что США подхватили и обнародовали дискуссии о продаже оружия РФ.

Об этом пишет The Economist со ссылкой на слова европейского чиновника, знакомого с вопросом.

В КНР хотели, чтобы любая военная поддержка Москвы оставалась засекреченной, иначе это повредит образу нейтрального посредника по завершению войны.

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Также это еще больше отравит отношения с Америкой и спровоцирует негативную реакцию в Европе.

Майкл Раска из Школы международных исследований С. Раджаратнама считает, что у китайцев есть шанс стать относительно равноправным партнером для российской оборонной промышленности.

Пекин мог бы помочь России обойти западные санкции, отправляя высокотехнологичные компоненты для беспилотников, крылатых ракет и другого высокоточного оружия.

Впрочем, в обмен Китай может захотеть технологии для РД-180, российского ракетного двигателя, который используется для космических запусков (и потенциально – баллистических ракет). Технологии для подводных лодок и реактивные двигатели также привлекают КНР.

На днях лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что позиция Пекина в отношении войны России в Украине является “последовательной и четкой”, а ее суть заключается в том, чтобы убедить в необходимости мира и способствовать переговорам.

По его словам, заинтересованные страны должны способствовать прекращению огня, чтобы остановить войну.